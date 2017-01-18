消防工程轉賣鋼管雞 中年創業成功

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勞動部潮州就業中心今天邀請屏東縣鋼管雞業者林鴻志，向中高齡待業民眾分享創業歷程，林鴻志說，他從消防工程公司總經理轉業賣鋼管雞，利用網路行銷讓他創業成功。

56歲的林鴻志從事消防工程業20多年，對烹飪有興趣，2年前有感於消防工程競爭激烈，辭掉職務，在友人的協助下，學習烘烤鋼管雞的技術，再自行研發獨特口味。

林鴻志說，他以屏東三地門的放山土雞作為主食材，在雞隻的肚子內依序放入茄苳樹葉、蒜頭以及獨門秘方，再運用龍眼木烘烤，親友試吃都給予好評，他於是運用勞動部微型創業鳳凰貸款計畫，貸款新台幣100萬元添購設備，開店營業。

「剛開始營業生意慘淡，大受打擊」，林鴻志說，當老闆之後，才知道從事餐飲業，食物做得好吃只是基本，還要懂行銷管理，他營業初期，1支鋼管串烤8至10隻雞，一天卻賣不到5隻雞，賣不完的只好分送給親朋好友，做賠錢生意。

後來，向從事網路生意的胞姊請經，先在店門口以及沿路路邊設置顯眼招牌，再利用網路宅配行銷，另外，為了擴大客源，他研發10餘種菜色，做鋼管雞合菜生意，生意才越來越好。

林鴻志建議想創業的人，身處數位時代，要多加利用「網路無國界」的特點，他現在利用網路行銷，可將鋼管雞宅配到全台各地，讓他中年創業成功。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，「微型創業鳳凰貸款計畫」除了提供創業輔導、免費課程諮商，還有顧問幫忙評估創業的可行性，歡迎年屆20至65歲的婦女或是45-65歲的民眾提出申請。1060118

(中央社)