搶在農曆年前「福隆漁港」擋土牆重建！拚觀光更安全

福隆漁港港區南側擋土牆施工後。（新北市漁業處提供）

農曆年快到了！不少人會來福隆漁港嘗海鮮、吹海風，看美麗的海岸美景。這時觀光景點最需重要的就是安全，如何讓遊客玩得開心、安全又便利！新北市政府農業局為維護港區安全，美化及改善漁港環境，以輕薄有利排水的半重力式擋土牆工法，進行福隆漁港南側擋土牆排水改善工程，在不減少漁民作業使用空間下，使福隆漁港變的更安全美觀。

福隆漁港南側舊有擋土牆因排水不佳，後側水壓於暴雨時無法排泄升高，導致倒塌。為維護港區安全及維持漁民作業場所，農業局多次與貢寮區漁會及專業施工團隊，討論擋土牆重建事宜。考量施工性及經濟性，使用改良的設計方案，並在獲得良好共識施作下，工程順利完工。

福隆漁港港區南側擋土牆施工中植入H型鋼樁。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，本工程別於傳統，採半重力式擋土牆工法，減少牆後土體開挖及牆前佔用碼頭路面，因此基礎寬度較小，在基地底部直入H型鋼樁，上築鋼筋混凝土擋土牆壁體，藉由這兩種不同工法組合而成，以提升堤體穩定性，確保邊坡穩定。

為達長時間有效排水，在擋土牆上部設牆頂明溝、中間設導水溝、下部設碼頭排水側溝，達有效排除逕流，牆面每2平方公尺設直徑10公分洩水孔一處，與既有土體間留30公分透水材料清碎石，以排除擋土牆後水壓，設8處擋土牆底排水溝及3處碼頭排水暗溝將水導引到海上。

由此增加排水效率，避免邊坡土壤浸水過多。整體工程充分應用了擋土牆的本質，維持壁體穩定且有效排水，不僅在短時間2個月內完工且節省預算250萬支出。

福隆漁港位於新北市貢寮區福隆里，鄰近福隆海水浴場、福隆火車站，港灣微風輕拂、寧靜，另漁產資源豐富，可在附近餐廳吃到在地著名海產貢寮鮑、當季新鮮小卷及各式各樣鮮美海產料理，是輕旅行的好地方。

福隆漁港港區南側擋土牆施工前。（新北市漁業處提供）

福隆里恬靜樸實，給人一種回到家鄉的感覺，為了保留這份感動，農業局以不花俏、極簡美學風格為出發點，將漁民及民眾需求納入於設施環境改善工程，使漁港成為休閒觀光的新景點。

(中時電子報)