疫情失控？今年8件禽流感 7件在雲林

雲林東勢鄉及崙背鄉分別再爆禽流感案例，總計今年確診8場高病原性禽流感案例，共撲殺了9萬3846隻家禽，但8場當中多達7場都在雲林，外界憂心當地是否疫情將失控。防檢局表示，雲林養禽業眾多，不排除是先前不肖業者亂丟禽屍害疫情擴散。

前年台灣爆發大規模禽流感疫情，撲殺1004個養禽場，耗費巨大社會成本；去年雖然疫情趨緩，全年僅發生37場案例，但外界仍擔心前年噩夢重演，繃緊神經關注疫情。

防檢局表示，雲林防疫所在13日、14日兩天內分別接獲通報，表示雲林縣東勢鄉及崙背鄉各有1處土雞場出現異常死亡情形，隨即赴現場採檢，昨日確診感染了H5亞型禽流感及H5N2亞型高病原性禽流感，防疫人員已依標準程序撲殺東勢鄉禽場的1萬9303隻黑羽土雞，及崙背鄉禽場的1萬729隻紅羽土雞。

今年18內爆發了8起禽流感案例，當中多達7例都集中在雲林，外界不免擔心，是否是當地疫情失控的警訊。防檢局副局長施泰華表示，雲林縣為養禽產業集中的區域，不排除是先前有不肖業者亂丟感染禽流感的死禽，造成疫情擴散，後續已重罰該名業者20萬元，盼能達到遏止的效果，1月向來是禽流感好發的時期，前年1月份多達678例，去年1月有13例，今年至今則是8例，數字已有下滑。

施泰華指出，歐洲多國持續於禽場及野鳥發現H5N8亞型高病原性禽流感，日前對岸更發生100起H7N9亞型禽流感人類病例，感染者多曾與禽類、活禽有密切接觸，韓國則因H5N6亞型高病原性禽流感疫情已撲殺約3202萬隻家禽，日本也因同亞型病毒撲殺約114萬隻家禽，顯示國際禽流感疫情嚴峻，傳播風險高，台灣位於候鳥南下遷移的路徑上，防檢局會加強監測，也呼籲養禽業者做好自主管理。

(中時)