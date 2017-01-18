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劉德華墜馬首發文 醫療專機晚間10點半抵港

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劉德華受傷後，剛剛在官網發文。（圖／中時資料照片）
劉德華受傷後，剛剛在官網發文。（圖／中時資料照片）
劉德華在官網報平安。（圖／翻攝自華仔天地）
劉德華在官網報平安。（圖／翻攝自華仔天地）
香港機場有人員透露，劉德華專機約今晚10點半到。（圖／取自《on.cc東網》)
香港機場有人員透露，劉德華專機約今晚10點半到。（圖／取自《on.cc東網》)

天王劉德華今(18日)驚傳工作時發生意外，在泰國拍廣告時從馬上跌下，導致盤骨撕裂傷，和粉絲培養出多年情感的劉德華，稍早在官網「華仔天地」報平安，表示：「我一切平安，請大家不用擔心，謝謝大家的祝福」。

劉德華剛剛在「華仔天地」發文，安撫粉絲說：「各位親愛的家人們 及 關心我的朋友們：我1月17日在泰國拍攝廣告片時，出了點意外，從馬背上摔了下來，造成盤骨有撕裂傷。目前有醫療團隊很妥善的照顧，我一切平安，請大家不用擔心，謝謝大家的祝福。」粉絲則心疼回覆：「平安，祝早日康復」。

而據《on.cc東網》報導，劉德華的醫療專機稍早傳將在今黃昏時抵達香港，早引來大批記者等候，機管局人員則對此透露：「劉德華專機今晚十點半到。」

(中時電子報)

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關鍵字：劉德華
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