大逆轉！金賢重舊愛遭起訴 控「被打到流產」假的

金賢重的前女有曾控被他打到流產，卻被抓包說謊。（圖／達志影像）

韓國男星金賢重2014年8月爆出向崔姓前女友施暴，導致對方流產，接著去年9月崔女生下的兒子也證實了是金賢重的骨肉，一連串離譜情節宛如「韓版世間情」，而今（18日）又傳出崔女聲稱「被打到流產」都是假的，案情大逆轉。

據韓媒《OSEN》報導，崔女先前曾拿出和金賢重的對話內容，指控對方曾逼她墮胎，並在她懷孕期間家暴使她流產，但南韓檢方今公開最新消息，發現崔女造假相關證據，疑似把部分內容刻意經過刪除和重組，誤導檢方辦案，且她稱被迫墮胎，也被揭露當時根本就沒懷孕，因此被以詐欺未遂和侵害名譽之罪名起訴。而金賢重將於下月11日退伍，屆時能否再重回演藝圈備受關注。

(中時電子報)