彭斯：川普政府將大手筆投資基礎建設

美國副總統當選人彭斯（Mike Pence）今天在美國市長會議保證，川普政府會大舉投資基礎建設。

美聯社報導，彭斯在會議上表示，總統當選人川普（Donald Trump）託他代為轉達：「我們會兌現基礎建設的承諾，而且會是大手筆投資。」

川普在選戰期間，始終對美國橋梁、道路及機場狀態表達不滿，他也承諾會投入1兆美元，做為運輸與基礎建設經費，但他並未提及太多細節。

彭斯也說，新政府將與各城市結為合作夥伴。他也很期待20日的總統就職典禮，表示這象徵「我國新時代的開端，這是成長與機會的時代，也是讓美國再度偉大的時代。」

川普預計19日前往華盛頓，在宣誓就職前夕出席在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）舉行的慶祝音樂會，並下榻於供總統賓客住宿的布萊爾賓館（Blair House）。（譯者：中央社廖禹揚）1060118

(中央社)