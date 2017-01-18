杜特蒂致函教宗 感謝2015年訪菲
菲律賓總統杜特蒂致函羅馬天主教教宗方濟各，感謝他於2015年1月訪問菲律賓。杜特蒂在競選總統時，曾因教宗來訪造成交通堵塞而出言咒罵，引起嘩然。
馬拉坎南宮和平顧問杜瑞薩（Jesus Dureza）今天在臉書上留言說，他將把杜特蒂的信親手交給教宗。
杜特蒂在信中以「最高的敬意」問候教宗，並表示教宗2015年1月的訪問，向菲國信徒展現了誠摯的關懷，菲律賓人迄今銘感在心。
杜瑞薩目前正在義大利準備與菲律賓共產黨舉行第3輪和平會談，他今天與菲律賓外交部長雅賽一同晉見教宗。
教宗於2015年1月15日至19日訪問菲律賓，並到有數千人喪生的海燕災區主持彌撒。
當時的艾奎諾三世政府祭出「通殺級」保安措施，並管制交通，許多地方因而大塞車，教宗所到之處手機訊號全切斷。杜特蒂於同年11月在1場競選活動中咒罵教宗的來訪，引起嘩然。
許多廣播節目評論員斥責杜特蒂居然連教宗也敢罵，但杜特蒂說明，他罵的是教宗來訪造成的「擾民」現象，並不是在罵教宗。
杜特蒂在事後致函教宗表達歉意，教宗也回信杜特蒂，表示收到訊息，會為他祈禱並請上帝賜福。他當選總統後本想到教廷請罪，後來取消行程。1060118
(中央社)
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