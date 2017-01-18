彭政閔赴美帶回測速器 揮棒151公里

中華職棒中信兄弟隊開訓，招牌球星彭政閔儘管合約還沒揭曉，但照常出席，談到日前赴美國自主訓練，購買器材，揮棒測速有94英里（151公里）。

38歲的彭政閔生涯邁入第17年，首次出國自主訓練，月初到美國芝加哥鑽研打擊。

「活到老，學到老」彭政閔拿自己的年紀開玩笑，他說隊上教練丘昌榮赴美進修、外籍教練克魯茲都帶來新觀念，他自己也一直在嘗試新的訓練方法、吸收新知識。

「不用藉助投手的球速，而是憑藉自身的力量，把球打快」這是彭政閔赴美的簡要心得，意思是說，不管是快速球、變化球，都要用同樣的力量打到球，只要把球打得夠快，滾地穿越成安打的會變大、打中球心自然形成長打。

這幾天的時間，彭政閔學習的就是，怎麼發揮身體最大的力量，更有爆發力。

彭政閔花了上千美元添購訓練器材，他說美國的體育用品店比一個棒球場還大，買了多個器材，其中一個就是揮棒的測速器，這是訓練中心非常重視的打擊指標。

彭政閔說，剛到美國時，自主訓練一個多月而已，身體還在冬眠，揮棒速度約84英里（135公里），但是經過幾天的訓練，最快的揮棒速度達94英里（151公里）。

談到本季目標，彭政閔說當然期待訓練的成果可以反映到成績上，但是不設特定目標，只希望跟以往一樣，比去年更好。1060118

(中央社)