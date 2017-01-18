五星級飯店賣牛肉麵套餐 供不應求
雲嘉地區唯一五星級飯店嘉義耐斯王子大飯店推出五星級牛肉麵套餐，以澳洲牛肉搭配獨家滷料精燉熬煮8小時，半筋半肉，售價350元，每天限量30份，今年初開賣以來供不應求，饕客拿它與故宮南院500元牛肉麵比一比，耐斯牛肉麵物美價實。
嘉義耐斯王子大飯店總經理曾慶欑表示，飯店業競爭益趨激烈，很多旅客來飯店想吃雞肉飯、牛肉麵，飯店為提供更客製化的服務，早已供應雞肉飯，今年開春新推出牛肉麵套餐，牛肉麵搭配3碟小菜，售價350元，物超所值，每天限量30份，熱賣暢銷。
主廚陳建助表示，嚴選鮮嫩略帶筋的澳洲牛肉，牛筋與牛肉均勻分布，牛肉、牛筋分別汆燙後，加入以花椒、老薑、月桂葉、八角等香料藥材精製的獨家滷料，一起燉熬8小時以上，肉質保持鮮嫩，又十分入味。
曾慶欑說，牛肉麵由3位主廚各自以最拿手牛肉麵搭配秘製小菜，經飯店內部百位同事試吃、評比，最後集大成，正式推出牛肉麵套餐，點餐後約需20分鐘烹調，最好事先預約，電話（05）2771999轉6111或6737。
(中時)
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