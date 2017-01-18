駐索國大使羅添宏視察技術團及衛生中心
新任駐索羅門群島大使羅添宏日前視察技術團及衛生中心，勉勵派駐索國人員應群策群力，齊心推動台索各項合作業務，深化與索國政府與民間關係，全力加強台索邦誼。
駐索羅門群島新任大使羅添宏夫婦於1月16日下午抵達索京荷尼阿拉（Honiara）後，除於當日與旅索僑界代表晤敘外，也立即於隔天前往視察技術團及衛生中心，勉勵派駐索國人員應群策群力，全力加強台索邦誼。
羅添宏一行首先前往技術團，聽取薛烜坪團長簡報索國農業發展方向與政策，以及台索農技合作現況與未來展望。
羅添宏於簡報後表示，農業為索國重要經濟命脈，技術團應秉持人飢己飢、人溺己溺的服務熱忱，配合索國政府積極投入改善糧食及蔬果生產、養豬整合等各項雙邊合作計畫，造福索國農民，同時加強宣傳合作成果，讓索國政府及民眾感受到中華民國政府的用心與關懷。
羅添宏隨即前往衛生中心，視察台灣協助索羅門「中央醫院」（National Referral Hospital, NRH）各項計畫與成果，並指示衛生中心應關注索國登革熱疫情防治，善用台灣先進醫療技術及知識，同時與媒體合作，深入偏鄉、加強宣導公共衛生及飲食健康計畫，以強化並達成台索兩國衛生合作計畫的各項目標。
農業技術合作及衛生醫療合作，是台索兩國建交34年來重要合作項目之一，也是中華民國善盡國際責任、秉持人道救援、協助台灣邦交國索羅門群島的重要指標工作。索國政府及民眾對於中華民國長期提供農技及衛生合作計畫，造福索國人民，均深表感激，也更堅定支持台索邦交。1060118
(中央社)
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