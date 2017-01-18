美國商會：陸商業壁壘多 外資有怨言
正當中國大陸國家主席習近平在2017世界經濟論壇捍衛全球化並批評保護主義，中國美國商會的會員調查顯示，在中國的外資企業感覺不如以往受歡迎及不公平待遇，原因之一是許多的商業壁壘。
法國廣播公司（RFI）中文網今天報導，越來越多企業不再將中國作為擴大投資的優先考慮目的地，只有56%的企業仍將中國作為全球3大投資目的地之一，較4年前大減22個百分點。
這份調查是向中國美國商會的849名會員發出問卷，回收522份，回收率高達逾6成，是進行相關調查19年以來的歷史新高。
調查發現，感覺不如以往受歡迎的企業比例達到8成；另有逾半數受訪企業感覺外資企業在中國的政策法規過程中，受到不公平待遇；超過60%的企業對中國政府在未來3年進一步向外資開放市場沒有信心。
針對企業在中國經營所得利潤的問題，調查發現，有58%受訪企業表示有成長；但有80%的企業表示在中國利潤率低於或與全球平均水準持平。
除了市場成長放慢，受訪企業認為，商業壁壘、勞動力成本增加都是問題的成因。1060118
(中央社)
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