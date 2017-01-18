文面國寶鄭好妹辭世 原民會哀悼

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賽德克族文面國寶鄭好妹昨天下午7時因病辭世，享壽96歲。原住民族委員會今天對鄭耆老家屬表達由衷哀悼之意。

原民會與文化部從民國104年起達成共識，由兩部會共同推動文面傳統保存與文面耆老保存維護措施，並於今年1月函頒「原住民族委員會106年文面傳統知識保存專案計畫」，希望透過文面傳統知識的推廣及文面耆老居家服務、交通接送及送餐服務等事項，強化文面傳統知識文化資產保存作業，使得傳統知識能保存與傳承。

原民會表示，日前知悉鄭好妹因病住院後，主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）特別指派賽德克族群委員督溪‧嗨岱代表該會至花蓮縣卓溪鄉致贈慰問金並祈願鄭耆老早日康復，不料傳來不幸的消息。

原民會指出，對泰雅族、太魯閣族及賽德克族而言，文面是重要的傳統文化表徵，且具有傳統性、文化性與規範性，鄭好妹辭世後，全台僅剩4位文面耆老，均已超過95歲高齡，政府當負起積極保存維護責任，以彰顯與教育世人「文面傳統文化」在維護族群核心價值之重要性。1060118

(中央社)