學測20日登場 天冷可帶暖暖包
106學年大學學科能力測驗將於20日、21日舉行，由於氣象局預報將有強烈冷氣團來襲，考生可攜帶圍巾、暖暖包、口罩等保暖用品進入試場。
國立中正大學今天提醒考生，若天氣寒冷，可攜帶保暖用品進入試場，但監考老師如果要檢查，考生必須配合。今年大考中心嚴禁任何「穿戴式裝置」，也請考生特別注意。
負責嘉義地區試務工作的中正大學指出，嘉義考區試場設在嘉義高中與嘉義女中，考生人數共3890人。其中有5名身心障礙考生、3名特殊考生在嘉中應試；2名特殊考生在嘉女應試。
由於每年都有不少考生因違反試場規則被扣分，尤其是手機或手錶發出聲響，因此今年大考中心更嚴格規定不得攜帶「穿戴式裝置」進入試場。
中正大學表示，大考中心明確列舉包括手機、智慧型眼鏡、智慧型手環、智慧型手錶等可能具備通訊功能的「穿戴式裝置」進入試場，請考生特別注意。1060118
(中央社)
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