海軍開放骨董級海豹潛艦 一窺艙間奧秘

政府推潛艦國造，海軍今天邀媒體參觀已是骨董級的海豹潛艦，一窺神秘潛艦艙間奧秘。海豹潛艦雖高齡71歲，但在海軍悉心照料下，功能健全，外觀仍保留著當初服役樣貌。

國防部舉行國軍春節加強戰備媒體參訪活動，今天早上由海軍規劃在去年12月派任首位二級艦女性艦長的中平軍艦擔任操演艦，過程中，配合海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車完成泛水搶灘及戰術挺進；海軍並罕見邀請媒體登上高齡已71歲的茄比級海豹潛艦。

海豹潛艦在1945年7月下水，1973年美國將除役的海豹潛艦移交海軍後服役至今。走進海豹潛艦艙間，好像走入時光隧道，艦上許多儀器仍保留美軍移交時的裝備，只是說明由英文換成中文。

相較於現代軍艦自動化程度高，許多功能只要按鍵就能完成，海豹潛艦的各項操縱功能，仍分散在艙間各處的把手、轉輪，且因年歲高，許多零件早就沒有人在生產，但在海軍悉心照料下，年歲超過一甲子的海豹潛艦，依然功能健全，許多二戰時期的黃銅零件仍舊閃閃發光。

由於潛艦艙間狹小，空間利用必須發揮到極致，官兵睡覺的地方就在走道旁，只以簾幕遮住床鋪，且高度不高的艙間，共有上中下三排床鋪，官兵睡覺要爬過其他人或是被其他人爬過，都是家常便飯，只有艦長是單獨一張床，但空間依然不大。

潛艦出任務一次可能10多天，且因為艙間又沒有窗戶，因此挑選可上潛艦服役的官兵，就必須剔除有幽閉恐懼症的人，也因為空間狹小、隱私度不高，女性官兵無法在潛艦服役。

海軍目前擁有的4艘潛艦中，2艘是美製茄比級的海獅和海豹潛艦，海軍力推潛艦國造，就是希望取代這2艘二次大戰期間建造、全球早就沒有姊妹艦服役的潛艦。1060118

(中央社)