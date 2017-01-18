瑜珈配啤酒 酒精催化治癒身心靈
沒有任何東西比得上灌下1杯冰啤酒更令人飄飄欲仙，當然，你也可以藉由練習瑜珈，達到生命的更高境界及最終的超脫。但你是否想過，這兩者合而為一時效果可能更好。
Mashable網站報導，啤酒瑜珈在柏林大其行道，這陣風潮現在也吹進澳洲。
德國啤酒瑜珈網站上，將這項活動稱為「2項摯愛事物的緊密結合─啤酒與瑜珈。兩者皆是流傳數世紀的身心靈療法」。
創辦人瑜珈老師尤拉（Jhula）寫道：「啤酒瑜珈很有趣，但並非在開玩笑。我們接受瑜珈哲學，將其與飲用啤酒的愉悅結合，達到你意識中的最高層次。」
但尤拉也不是推廣在酒精影響下，藉由瑜珈開悟的第1人。他告訴Ex Berliner雜誌，他們在火人祭（Burning Man）上首次看到這項活動，火人祭是美國1項文化慶典。
雪梨本週末會舉行2場關於啤酒結合瑜珈體位法的特別講座，學員可學到的瑜珈動作包括「啤酒式」，以及將啤酒瓶放在頭上保持平衡─但要小心，可別把瓶子砸碎了。（譯者：中央社廖禹揚）1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。