瑜珈配啤酒 酒精催化治癒身心靈

沒有任何東西比得上灌下1杯冰啤酒更令人飄飄欲仙，當然，你也可以藉由練習瑜珈，達到生命的更高境界及最終的超脫。但你是否想過，這兩者合而為一時效果可能更好。

Mashable網站報導，啤酒瑜珈在柏林大其行道，這陣風潮現在也吹進澳洲。

德國啤酒瑜珈網站上，將這項活動稱為「2項摯愛事物的緊密結合─啤酒與瑜珈。兩者皆是流傳數世紀的身心靈療法」。

創辦人瑜珈老師尤拉（Jhula）寫道：「啤酒瑜珈很有趣，但並非在開玩笑。我們接受瑜珈哲學，將其與飲用啤酒的愉悅結合，達到你意識中的最高層次。」

但尤拉也不是推廣在酒精影響下，藉由瑜珈開悟的第1人。他告訴Ex Berliner雜誌，他們在火人祭（Burning Man）上首次看到這項活動，火人祭是美國1項文化慶典。

雪梨本週末會舉行2場關於啤酒結合瑜珈體位法的特別講座，學員可學到的瑜珈動作包括「啤酒式」，以及將啤酒瓶放在頭上保持平衡─但要小心，可別把瓶子砸碎了。（譯者：中央社廖禹揚）1060118

(中央社)