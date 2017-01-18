中信國手群先參加球團春訓 2月1日再回中華隊
中信兄弟今正式在屏東春訓基地展開春訓，一二軍幾乎全員報到，預計練到26日，隨後放春假，領隊楊培宏表示，目前入選經典賽中華隊的選手，也都向球隊報到，等到2月1日就會回到中華隊參與集訓。
中信今展開春訓，一二軍外籍教練加起來就高達7位，居4隊之冠，今春訓首日原本在中華隊集訓的選手都回到陣中，楊培宏回應，因為總教練史耐德想要藉由春訓親自認識所有球員，所以在一月初就跟中華隊告知，2月1號林智勝、王勝偉等中華隊入選球員，就會向中華隊報到，球團也全力支持。
今年教練團進行大改組，楊培宏說，因為去年常常被球迷批評跑壘與守備，常常有許多不該發生的失誤，所以今年特別期許在教練團改組下，做些提升與改進，打出好品質的比賽，預計二月中旬還會找來客座的投捕教練，一同協助球員。
(中時電子報)
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