田弘茂邀陳德銘訪金門 海協會：先承認九二共識
海基會董事長田弘茂今於年終餐會向大陸喊話，邀請海協會長陳德銘訪問金門，期待雙方能見面，並考慮用發函方式邀請。海協會對此表示，若不解決是否承認「九二共識」這個雙方互動的基礎問題，講再多的話、對化解僵局都是沒有意義的。
海協會指出，展開兩岸協商談判，推動兩岸關係和平發展是我們一貫主張。我們已多次表明，只有海基會得到授權，向海協會確認堅持一個中國原則的「九二共識」，兩會授權協商和聯繫機制才能得以重啟。
海協會強調，台灣方面和海基會應當十分清楚造成兩岸關係陷入僵局，及兩會協商機制停擺的癥結是什麼，堅持「九二共識」是大陸的原則，也是最大善意，更是試驗鑽當局所謂善意的試金石。
(旺報)
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