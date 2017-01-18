2016世界綠色大學評比 屏科大全台第1
屏東科技大學參與2016世界綠色大學評比，在全球74個國家、516所大學中，以優異成績拿下亞洲第5名、世界第37名殊榮，位居全台之冠，更在「教育」類別中獲得滿分殊榮，顯示無論在綠能環保專業技能及綠色人才培育，皆已受到國際肯定。
屏科大校長戴昌賢表示，為響應全球抗暖化運動，屏科大積極投入綠色能源研究發展中心、太陽光電應用研究中心、綠能蕈菇生物工廠、氫能應用及綠能電動車等，累積不少應用研究能量。
此次評比項目包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育。屏科大在「教育」項目獲得滿分1800分，總務長張金龍指出，獲得評審青睞主要是各院所課程規畫內容著重生態環境教育，關注能源再生、生態防災科技等永續經營的議題，原有1988個開課數，105學年度已增至2727個。
張金龍強調，學校2014年起就將全校宿舍餐廳的廢水循環再利用，用於澆灌校園植物及噴水池等，學生宿舍也全面使用熱泵提供熱水，宿舍、教室採用節能冷氣，並在校內設置多個「電動車充電站」等節能減碳措施，會中更獲得「國家公園大學」美譽。
(中時)
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