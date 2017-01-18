一例一休非調適問題？蔡練生：政策本身就錯
一例一休新制匆匆上路，雖勞動部推出宣導、輔導期等措施，但仍產生諸多衝擊。工總秘書長蔡練生批評，一例一休非調適問題，若政策本身就是錯的，政府應儘速應變，拉長緩衝期只會讓影響越拖越大，「企業會有自己的安排」。
據《蘋果日報》報導，蔡練生指出，一例一休上路至今，已對大小企業產生很大的影響，尤其是排班上的問題。他強調，一例一休並不是調適期的問題，若政策本就是錯誤的，宣導、輔導期也不能解決問題。
他舉例，企業若因缺人導致排班困難，調適的方法恐是將訂單往外推，改成國內接單、國外生產，讓台灣流失工作機會，這種調適對台灣是好的嗎？
蔡練生呼籲政府，應儘速採取措施，若不調整，「相信企業會有自己的安排」，恐將導致如產線外移，企業因缺人、排班困難等因素而被迫歇業。
(中時電子報)
關鍵字：一例一休
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