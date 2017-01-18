嘉義市代天巡府福安館 27日除夕夜點燈晚會

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藝人梁又南（左）、福安宮主委陳信允（右）展示圓滿雞小提燈。（廖素慧攝）

嘉義市福安館送圓滿雞小提燈，除夕晚上點燈迎新陪大家過年。（廖素慧攝）

春節將屆，嘉義市代天巡府福安館推出「福安王爺祭」，21日首辦花燈踩街嘉年華會，送金雞造型小提燈，27日除夕夜點燈晚會，陪大家迎新春祈福招財氣。

福安館「福安王爺祭」系列活動自27日除夕至2月1日初五，除夕晚上7時在福安館舉行「福安燈會彩燈納福迎新春」點燈儀式，由藝人梁又南擔任親善大使，與搖滾宮主賴銘偉等多位演藝歌手陪大家過年。

福安館副主委陳信允表示，燈會現場有10座大型燈籠、耗資百萬打造的「百足真人蜈蚣七星平安橋」、免費擲筊大賽最大獎iPhone7等16項獎品，燈會期間每天下午2時至晚上10時花燈秀閃耀夜空，此外，21日下午4時30分開始花燈踩街嘉年華會，參加民眾可獲贈「圓滿雞造型燈籠」DIY小提燈，2500個送完為止。

(中時)