網傳撕不開塑膠紫菜 影片涉嫌造假

黃姓小姐17日在花蓮同鄉會po出一段疑似塑膠影片的影片，引起網路上一陣恐慌，該則貼文卻在今天下午遭到刪除。（翻攝自花蓮同鄉會）

衛生局今天上午已派稽查員到市場稽查紫菜安全衛生，找到PO文者及購買紫菜的地方，也帶回黃小姐家使用剩下的紫菜，現場泡熱水實驗。（張祈攝）

黃姓小姐家中剩下的紫菜經煮後，由衛生局人員「試拉」，未見影片中撕不開的情形。（張祈攝）

花蓮一名黃姓小姐花蓮同鄉會PO出疑似塑膠紫菜的影片，影片中一名男子夾起碗裡煮熟的紫菜拉扯，只說「阿娘威，這是塑膠紫菜嗎？」影片引起網上一陣恐慌，花蓮衛生局今天上午派員稽查該名女子家中剩下的紫菜，同樣泡了熱水卻不見撕不開情形，為慎重起見，該批紫菜仍送食品化驗確認成分。

一名黃姓小姐昨天下午在花蓮同鄉會Po出一則「關於我媽買了一碗塑膠紫菜湯的故事」，影片中一名男子用筷子從碗裡夾起一片紫菜，雙手拉扯紫菜，發現紫菜內疑似是白色透明物塑膠袋，直說「阿娘威，這是塑膠片紫菜嗎？」。網友看了留言直說「恐怖！可怕！」、「到底是誰賣這種黑心食品給人吃」。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠今天下午表示，該影片引起網友關心食安問題，衛生局上午已派稽查員到市場稽查紫菜安全衛生，找到PO文者及購買紫菜的地方，也帶回黃小姐家使用剩下的紫菜，現場泡熱水實驗，煮熟後的紫菜並未出現影片中撕不開的情況，輕薄透光的外型，不至於會誤認為成「塑膠」，一般家庭主婦可輕易看出並無異常。

一名湯姓民眾對影片中不實的指控表達斥責，她指出，一般有在下廚的人都知道，紫菜煮熟後的特性就是富有彈性，不至於到撕不開的程度，質疑影片中的男子演很大。警方指出，影片造假屬網路不實謠言，依刑法意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金；散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。

該則貼文則在今天下午遭到刪除。鍾美珠指出，依據食品安全衛生管理法，若有攙偽或假冒情事可處新台幣6萬以上2億元以下罰鍰，這批「塑膠紫菜」初判雖無食用安全疑慮，為求慎重仍會送食品化驗確認成分，同時提醒消費者，在選購年節食品時，應注意產品來源及包裝應該密封完整，標示清楚等，才能健康過好年。

(中時)