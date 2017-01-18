善化郵差李翔拍「差差日誌」爆紅 新光三越展作品

善化郵差李翔將自己每天送信的過程拍成照片上傳網路分享，吸引3萬網友按讚，20日將出攝影集，部分作品先在新光三越新天地的聯通道展出。（程炳璋攝）

善化郵局郵差李翔3年前開始在網路分享自己送信過程拍下的各種人、事、物照片，獲得網友共鳴，網頁按讚數飆破3萬3000人，20日將發表《差差工作日誌》攝影書，18日部分作品先在新光三越新天地連通道展出。

從事郵差工作進入第12年，38歲的李翔3年前因跑步結識一群愛好攝影的朋友，開始學習攝影，順勢將工作融入生活，用鏡頭紀錄自己的送信人生。

李翔送信路線從善化區牛庄到安定區，看多了鄉間生活，從居民耕種的習性發現平常看不到的畫面，一開始只用手機拍下各種人事物的瞬間，網路上700多張照片畫面，7成有郵車入鏡，引發網友對「郵差日常」的熱烈迴響。

李翔12年的郵務生涯，花了1萬小時的工作時數，走過10萬公里的機車里程，共換了3台郵務機車，他最印象深刻的是台灣人的溫情，有時颱風天送信，居民會遞上雨衣，逢寒流時送信，騎車時兩手凍的發麻，就有居民奉上熱茶，他形容「喝了暖進心窩」。

因為郵差工作感受人群溫度，他用郵差的視角，拍攝最真實的台灣人物互動與風景，果然感動網友。他挑出其中100餘張照片，20日將發表攝影書，18日先在百貨公司展出40張照片，供民眾欣賞。

(中時)