回顧上任2年 柯P最滿意改造西區

台北市長柯文哲今接受綠色和平廣播電台專訪，談到上任2年來，認為哪項政績最成功？他表示，從拆忠孝西路公車專用道到忠孝橋引道，以及西區門戶計畫，今年會全部完工，另外市府部分單位也會陸續搬進萬華雙子星大樓，今年會開幕，還有環南市場改建的開工。

柯文哲認為，以前常說「軸線翻轉」，但都是嘴巴講一講沒有行動，這次是真的要讓舊城區沿著淡水河復興起來。例如萬華的遊民，過去都無法解決，這代表以前政府沒有把人民的問題當成問題，現在遊民如果乾淨坐在那邊就變成遊客，沒有臭尿味，大家就整齊在那裡；捷運龍山寺站B2現在也變成文創基地，軟硬體都改善了。

柯文哲還說，「台北市跟其他縣市不一樣的地方是文化，借錢當市長我也會，收買人心誰都會，但是我們2年能還420億，而且實編預算，錢不會亂用，不隨便追加預算。」

他更說，柯文哲沒有設計基金會，要是設置，大家一定會來捐錢，但是這樣能公平執政嗎？台灣政治人物沒有基金會的應該就他一個，因為他沒有額外支出，到目前為止自己最厲害的就是這一點。

不過，談到最棘手的大巨蛋問題，柯文哲坦言這個案子對他很傷，只不過想來想去也沒有更好的辦法，遠雄不按圖施工、北市府勒令其停工，沒想到對方稱不按圖施工已4年了，為什麼以前可以、現在不行？但不按圖施工，你要給他繼續蓋下去嗎？逃生梯不見可以嗎？

柯文哲說，以前先讓你建好，之後發使用執照再來刁難，那是為了勒索；就大巨蛋來說，「我也很想拆啊」，可是他不是希特勒、蔣經國，合約已經簽下去了，（前市長）馬英九把合約簽成那樣，我們能這樣做嗎？

「重來一遍可以有更好的方法嗎？」柯文哲坦言，沒有，但他犯的錯誤就是沒有經驗，很無奈，就像以前當醫生，遇到車禍被撞很慘的個案，家屬常常罵醫生怎麼救不回來，「但為什麼不去罵撞人的那個呢？」

他最後強調，現在遠雄只要通過台建中心防火避難性能審查，就依法來辦，另外大巨蛋不超過6萬人要通過書面審查，超過還是得審，「大巨蛋講穿了沒有對或錯，就是時代的悲劇。」

(中時)