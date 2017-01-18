鐵路地下化有譜 鄭文燦：沿線蓋社會宅

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桃園市長鄭文燦今天表示，台鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫下午已經在國發會的審查會議通過，未來桃園鐵路地下化後將增設5個通勤站，並在沿線設置社會住宅。

鄭文燦下午在行政院國家發展委員會審查會議通過台鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫後，到立法院與民進黨立委鄭寶清、鄭運鵬等人共同召開記者會。

鄭文燦說，桃園鐵路原本在民國98年決定要做高架化，當時民眾反對、拆遷困難，高架化也不符桃園都市發展與民意趨勢，一直停擺中。

鄭文燦說，他上任後改採鐵路地下化推動，整個方案在105年11月9日，交通部審查通過，進入國發會審議，下午也獲得通過。

他說，桃園鐵路地下化將從新北市鳳鳴段到桃園平鎮，原來有桃園、內壢、中壢3站，未來會增加5個通勤站，分別是鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮，全長約17.95公里，總經費為新台幣964.09億元。

他表示，鐵路地下化經過人口密集地帶，桃園214萬人口，有150萬人聚集在鐵路沿線的都會區，鐵路地下化後不只打通前後站，縫合南北兩大都會區，讓空間阻隔、噪音都能夠消失，讓桃園的發展有個嶄新的起點。

鄭文燦說，鐵路地下化後的中壢站會與機場捷運中壢延伸線接軌，中壢站將是交通樞紐，他也將在鐵路地下化沿線設置社會住宅，讓年輕人以更低的價格居住在桃園。

他表示，鐵路地下化後，桃園到平鎮將會有1條25米的綠色廊道，成為新的台一線，解決高速公路與台一線塞車的問題。

桃園市交通局長劉慶豐說，桃園市政府將配合國發會審查意見，修正鐵路地下化可行性研究報告書，儘速讓鐵路地下化通過行政院核定，後續將由交通部辦理綜合規劃、環境影響評估及施工，並將全力協助交通部，以達成114年完工通車的目標。1060118

(中央社)