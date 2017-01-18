菲網紅美女 獲邀拍片宣傳台灣觀光

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交通部觀光局積極推動新南向政策，與索尼影業亞洲電視網合作，邀AXN高收視率節目「驚險大挑戰：亞洲版」菲律賓兩名網紅美女參賽者來台拍旅遊短片，宣傳台灣觀光。

觀光局說，兩名獲邀來台拍片的網紅美女，是前菲律賓選美皇后Maggie Wilson和Parul Shah，她們是曾分別榮獲2007及2014年菲律賓小姐選美后冠，個性活潑、熱情，希望透過兩人的魅力和網路人氣，傳遞台灣旅遊吸引力。

配合東南亞地區民眾喜好，觀光局這次與索尼影業亞洲電視網合作拍攝3支購物、美食、浪漫主題30秒宣傳短片，2月15日起，在AXN菲律賓、SONY及ANIMAX菲律賓及東南亞地區頻道播出。

觀光局說，東南亞民眾受台灣美食旅遊節目影響，加上當地料理多屬重口味食物，較喜歡台灣夜市美食的煎炸食物、傳統小吃及麻辣火鍋等，並多選擇大型購物中心及商圈消費。

影片中介紹觀光客首次來台必逛的西門町、台北101、信義商圈、誠品生活松菸店；必吃的珍珠奶茶、小籠包、台菜、麻辣鍋、時尚餐廳、下午茶等；及適合與朋友及家人同遊、拍照打卡的九份老街、平溪天燈、陽明山。

觀光局統計，去年1至11月，東南亞地區來台旅客為141萬201人次，比民國104年同期成長14.19%。觀光局期盼東南亞地區來台旅客持續雙位數成長。1060118

(中央社)