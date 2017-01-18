精忠國小百萬英語數位教室 助學童學英語

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嘉義市精忠國小百萬英語數位教室成立，市長涂醒哲（右四）揭牌。（廖素慧攝）

嘉義市精忠國小英語數位教室，為學童打造學習平台。（廖素慧攝）

嘉義市偏鄉小校精忠國小打造百萬英語數位教室，雲端教學系統、65吋超大尺寸觸控式螢幕、用iPad學習，為小朋友學英語添利器，今天市長涂醒哲揭牌，正式開張，校長盧淑娟感謝師生全力爭取教育部補助及市府加碼經費。

少子化對偏校衝擊更大，精忠國小師生卯勁打造自己的特色，去年榮獲嘉義市讀者劇場比賽特優、電子書故事繪本競賽第一名，更爭取到教育部數位英語學習教室計畫，成為全國11所獲選小學之一，獲補助84萬元，市府加碼36萬元，總計120萬元建置英語數位學習教室，是全市第1所百萬級、非英語村型態的英語教室。

英語數位學習教室有雲端教學系統，65吋超大尺寸觸控式螢幕，學童手拿iPad學習，數位點讀套書24套作為英語補充教材，3D影片線上課程學習平台，英語聽力教材編輯軟體，內建真人發音引擎，345本英語繪本有聲書，硬體配備均兼顧師生不同用途設計，強調趣味化、國際化情境佈置。

(中時)