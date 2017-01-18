華山基金會籌款送年菜 彰銀獻愛認助

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華山基金會舉辦「愛老人愛團圓」送年菜活動，彰化銀行認助500份愛心年菜並捐贈30萬元協助長輩常年服務，號召各界愛心響應。（張妍溱翻攝）

楊奶奶，生日快樂！100歲楊張秀貞奶奶，今天在台中華山基金會及彰化銀行行員們陪伴下開心唱生日快樂歌，完成過生日心願。華山基金會指出，今年募集2200份年菜，原本尚缺590份，彰銀得知當場認助500份愛心年菜，並捐贈30萬元協助長輩常年服務，號召各界愛心響應。

楊奶奶指出，她和丈夫從山東跟隨國軍到台灣2人相依為命，15年前丈夫去世後，過著獨居生活。楊奶奶就像小朋友過生日般，手舞足蹈、吹蠟燭、切蛋糕，興奮地說：「從出生至今都沒有過生日經驗，感謝大家。」。

彰化銀行處長吳瑞春表示，鼓勵員工用實際行動關心獨居長輩，將於21日號召員工一同加入「愛老人愛團圓」送年菜行動，希望藉由關懷活動拋磚引玉，更多人響應愛心公益，也讓更多弱勢長輩得到照顧。

華山基金會台中站長江月美說，今年年菜每份600元，有6菜1湯1甜點，台中區預計從17日至26日為期10天，透過團體志工與基金會人員，每天分別至獨居長輩家中送年菜，協助大掃除、貼春聯，提前向長者拜年。

(中時)