新北6大不塞車祕境！「雞」年求好運、賞美景、嘗美味

一年一度的「平溪天燈節」日前還獲得「國家地理雜誌」（National Geographic）編輯推薦「2016全球十大冬季旅遊首選」呢！（新北市觀光旅遊局提供）

在過不到一周，就是「雞年」了！雖說今年年假只有六天，不過該玩的、該吃的，該看的美景可不能少！走春也要求好運！趁著新春來新北小旅行吧！新北市觀光旅遊局規劃北6大不塞車祕境、路線要你放鬆心情，不管是在平溪天燈下祈福、烏來泡湯趣、新店碧潭看絕美水舞、水金九淘金樂、品嚐香甜多汁的八里桶柑，還能到各大知名廟宇祈福呢！趁現在趕快相揪好友，來趟開胃、開運、又開心的旅行吧！

雙溪_自行車步道。（新北市觀旅局提供）

遊程一：基（積）福雙嬉（溪）喜迎春

沿著基福公路，春遊雙溪及平溪:

★雙溪路線規劃：雙溪早市淘寶→雙溪驛站→南天花苑→三忠廟→林益和堂→舊時渡船頭→平林休閒農場（用餐+生態體驗）→壽山宮

★平溪路線規劃：十分瀑布（除夕休息）→平溪老街→菁桐天燈派出所（除夕休息）

新春透早隨著鄉間的雞鳴聲，從「基」福公路一路前行至「雙溪」，象徵「雞」年「雞」福，先到雙溪車站前早市淘寶，採買小農現摘的新鮮蔬菜，接著在車站旁「低碳驛站」租借自行車，愜意地騎乘鐵馬悠遊雙溪，來到南天花苑俯瞰雙溪，在鳥語花香間，俯瞰群山疊翠、清溪環抱的雙溪小城，此地更是鐵道迷拍攝火車不容錯過的聖地。中午到平林休閒農場享用特色料理，還能在園區內飽覽豐富生態；用完餐往泰平方向，到壽山宮參拜，為家人祈福增壽，順便飽覽泰平地區的青山綠水。

來到「平溪」，於十分瀑布園區漫步悠閒享受大自然的洗禮，用瀑布所提供最美好的負離子滿足身心，望著青山綠水一片無限生「雞」，感受愉悅開春的新氣象。再至平溪老街的懷舊商店，買上濃濃人情味與兒時回憶，吃上一口過往農家為節儉而物盡其用的「雞」捲（「ㄍㄟ」捲），保證新年多福多善。

傍晚前往天燈派出所買張天燈明信片，將新的一年對自己與親朋好友的祝福寫上，靜佇凝望電子天燈將心願冉冉上升，隨著祝賀與新希望點亮晚霞一抹餘暉，迎來新春的好氣象。

烏來遠眺福山部落。（新北市觀旅局提供）

遊程二：烏來享福暖湯 搶先機（雞）

★路線規劃：烏來福山→烏來遊客中心→烏來老街→烏來泰雅民族博物館（除夕、初一休）、烏來林業生活館（除夕、初一休）→烏來瀑布→烏來溫泉暖湯→台9甲線沿線桶仔雞料理→碧潭水舞（除夕暫停）

深陷於喧囂都市生活中的你，趁著農曆年假來烏來走一趟，感受泰雅文化與原民生活特色，臨著南勢溪畔的小小聚落，在卡拉模基（klmut）泰雅傳統建築瞭望台，遠眺福山部落，看見對岸林望眼山山麓下教會、國小、聚落，溪流，依山傍水。

用餐時間到烏來老街上打打牙祭，街上瀰漫著溫泉玉米、山豬肉、馬告香腸、溫泉蛋、竹筒飯、月桃飯等原住民特色美食香氣四溢，令人垂涎；接著拜訪泰雅博物館及林業生活館，體驗泰雅傳統文化及感受烏來過往，臨近的烏來瀑布更是非去不可，大口深吸烏來的芬多精，忘卻生活中的煩惱；來到烏來，千萬別錯過知名的「美人湯」體驗，暖身又暖心，洗去一身疲憊，最後回程順道在台9甲線沿線餐廳品嘗桶仔雞料理，全家搶先機（鮮雞）。

碧潭水舞。（新北市觀旅局提供）

泡完湯後，伴隨著輕盈的身心，來到新店碧潭河岸旁餐廳享用燈光美、氣氛佳的晚餐，更可欣賞至4/5前的國際級聲光水舞秀，1/23起至2/11更有過年期間限定的「賀新春」、「奇幻阿拉丁」曲目，每天傍晚六點至八點半，每半點與整點精采可期的水舞演出，水舞搭配多彩燈光和音樂，兼具視覺及聽覺雙重饗宴，每個曲目都藉由不同的曲風和水型來傳遞不同的主題，賦予水舞更豐富的表情。

三峽老街。（新北市觀旅局提供）

遊程三：三鶯白雞走春 祈旺運

★路線規劃：三峽老街、清水祖師廟→白雞行修宮→鶯歌陶瓷博物館(除夕、初ㄧ休)→鶯歌老街→許新旺陶瓷紀念博物館（除夕休）→土城手信坊創意和菓子文化館

許新旺陶瓷紀念館。（新北市觀旅局提供）

農曆春節期間建議您帶著家人、朋友一起品味三峽的藍染與鶯歌的陶瓷，還可到香火鼎盛的三峽清水祖師廟、白雞行修宮走春祈福。鶯歌，不只有古早建築和美味小吃，你一定也不能錯過鶯歌博物館及陶瓷老街，不妨隨處走走看看，感受陶瓷所帶來的美好體驗，以及大漢溪畔廣闊的三鶯之心空間藝術特區。

三鶯陶花源除了景觀綠地外，還規劃自行車道、大型陶瓷公共藝術作品及三鶯藝術村與水上舞臺，是您休閒散步欣賞河岸風光的好地方。再走訪有東方藝術殿堂美譽的三峽清水祖師廟，都是充滿春節喜氣、富有傳統地方特色的景點。走訪完三鶯，不妨到位於土城的手信坊創意和菓子文化形象館，全家動手作鳳梨酥，大展創意還旺來好運到。

九份老街。（新北市觀旅局提供）

遊程四：水金九淘金樂 抱金雞

★路線規劃：山城美館展演藝廊&陰陽海→山城食堂（過年皆正常營業）→黃金博物園區淘金趣（除夕、初ㄧ休）→九份老街（基山街、豎崎路）

魅力十足的水湳洞風景區，擁有陰陽海、水湳洞選煉廠及黃金瀑布等世界級奇景。想居高臨下飽覽十三層遺址、水湳洞聚落、水湳洞漁港，以及濱海公路等景觀，就不容錯過鄰近水湳洞的「長仁社區」，在這裡欣賞視野絕佳。另外，也可逛逛由在地藝術家創作展示的「展演藝廊」，並到主打養生蔬食的「山城食堂」，細細品嘗在地健康料理。

一早欣賞完水湳洞四大奇景，下午不妨來到水金九地區體驗淘金樂趣，黃金博物館館與國立臺灣博物館合作，即日起至1月31日止，推出「票根變黃金」活動，民眾只要手持104及105年度的兩館票根即可免費參觀黃金博物館本山五坑與台博各館，雞年走春必來水金九淘金體驗發財樂趣。黃昏時刻再來到九份走逛「基」山老街，喝茶賞景，享受熱鬧美麗的新雞年。

淡水漁人碼頭。（新北市觀旅局提供）

遊程五：淡水金色水岸 積吉利

★路線規劃：淡水老街（古早味現烤「雞」蛋糕）→滬尾偕醫館（休除夕至初二）→淡水古蹟博物館（淡水紅毛城/牧師樓/小白宮除夕、初一休）→漁人碼頭

想一次蒐集新北名勝古蹟嗎？來到淡水準沒錯！知名的紅毛城、滬尾砲台、小白宮等都不容錯過，此外，無論是老街購物、古蹟巡禮、選購伴手禮等，品嚐韓國遊客也特地來台排隊，為之瘋狂的古早味現烤雞蛋糕，更是雞年必吃美食，來到淡水，可一次滿足你所有的需求。

傍晚十分，不妨來到具備國際水準的漁人碼頭，與心愛的人欣賞夕陽，壯闊的觀音山為背景，再以淡水閃耀的夕陽餘暉為天幕，美不勝收的景緻，讓你雞年大吉大利，新的ㄧ年就從多采多姿的淡水開始。

萬里_萬金龍露天風呂。（新北市觀旅局提供）

遊程六：北海岸泡湯舒壓 金報喜

★路線規劃：金山慈護宮→金包里老街→野柳地質公園（除夕服務時間8點-下午3點，年初一起正常）野柳漁港(新年嚐鮮）→金山/萬里溫泉泡湯

北海岸金山萬里溫泉資源相當豐富，除了珍貴的海底溫泉、散發硫磺氣味的白磺泉，此外，溫泉區內的在地美食料理更不遑多讓，如金包里老街人氣鴨肉、海港直送豪邁海鮮大餐等，非常適合闔家扶老攜幼一同前來。農曆新年，讓您的身、心、靈及挑剔的味蕾都充滿暖洋洋的新春幸福感。

野柳必看-「女王頭」是野柳地質公園最為著名的砂岩構成物。除了野柳風景區為北台灣著名的觀光景點，北海岸相當值得駐足停留，橫跨萬里、野柳、金山、石門、三芝、淡水，海岸線上的金黃沙灘、蔚藍海水與壯闊山景構成帶狀風景區，可安排一日至多日遊程。

年節期間遊客中心 館舍開放時間資訊一覽表

（除十分瀑布園區除夕當天閉園、碧潭水舞除夕當天暫停，其餘館舍除夕當天服務時間8-12時，年初一起皆正常服務）

猴硐煤礦博物園區（含旅遊資訊站、猴硐願景館、猴硐烘砂室暨礦工紀念館）、十分遊客服務中心、烏來遊客中心、捷運淡水站旅服中心、捷運新店站旅服中心、板橋火車站旅服中心、瑞芳火車站旅服中心、九份遊客中心各站於除夕服務時間為上午8時至12時；十分瀑布園區除夕整日不開放，碧潭水舞演出除夕當日暫停演出，年初一起皆正常服務。

(中時電子報)