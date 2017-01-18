中小學校設備更新 盧秀燕8年爭取中央補助2400萬

立委盧秀燕（前左三）爭取中央補助中小學教學設備更新，提升小朋友求學品質，讓學校師生及家長們相當開心。（張妍溱攝）

台中市國中小教學設備老舊，立委盧秀燕連續8年向中央爭取補助教學設備更新，今年再爭取300萬元推動北、北屯區10所學校購買新設備，昨天於文心國小舉辦說明會，新學期讓師生們擁有完善的教學設備，營造優質教學環境，有效協助校務推動。

盧秀燕針對各校需求申請購買教學環境設備，包括書櫃、影印機、筆記型電腦、3D列印機、單槍投影機，以及上課環境所需的冷氣機等，從大到小的設備一應俱全，已陸續發配到各校，許多家長看到都很開心，能提升小朋友的求學品質。

再窮也不能窮教育！盧秀燕說，以往爭取傳統教具更新像黑板或體育設備等，隨著資訊化時代，學習模式必須跟隨科技腳步，學校的教學設備相對提升，像3C產品亟需更新或升級但學校經費欠缺、部分家長會無力負擔，極力爭取；也呼籲教育編列預算能配合學校需求。8年為87所學校爭取補助經費2400萬元換設備。

教育局應邀出席說明會，督學劉黛麗指出，近3年「校園環境設施設備」項目每年分別編列3億餘元，補助247所及偏鄉59所學校；隨著科技日新月異，將支持學校因應教學使用電子化設備進行充實更新。

(中時)