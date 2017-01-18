川普做總統 美國年輕人對未來悲觀
川普（Donald Trump）即將就任美國總統之際，美國年輕一代對於將上任的政府深感悲觀，其中非洲裔、拉丁裔以及亞裔美國年輕人尤其關切未來四年將會如何。
美聯社報導，據GenForward針對18至30歲美國民眾的新調查，美國年輕成年人傾向認為，川普總統第一任期結束後，生活會變得更差。
抱持這種看法的美國年輕人當中，更多人認為川普將導致美國分裂，而非讓美國更團結，二者之間比例分別為60%和19%。
此外，52%的年輕白人、72%的拉丁裔、66%的亞裔以及70%的非裔認為，川普擔任總統，將導致美國更加分裂。
住在亞特蘭大的28歲非裔研究生塞麻（Jada Selma）說：「少數族裔都對他競選期間的言論感到非常憂心。任何時候，當他提到黑人時，他就會提及窮人和內陸城市。他會認為，我們全都住在內陸城市，而且我們都是窮人。」（譯者：中央社周慧盈）1060118
(中央社)
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