澳門發生命案 2人死亡

我要評比

澳門今天發生命案，有4人在當地一間酒店昏迷，其中2人已經死亡，2人送院救治。

根據澳門電台的報導，這起命案在蓮花海濱大馬路大倉酒店發生，初步消息指出，當時酒店客房內有3男1女昏迷，其中2名男子已死亡。

報導引述警方指出，2名死者沒有任何外傷，案件正在調查中。1060118

(中央社)