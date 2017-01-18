陸銀行錯把帳號當現金 存戶入帳56億
中國大陸湖南長沙劉先生日前到銀行開戶，行員卻把帳號當成存款輸入帳戶，讓劉先生平白多出人民幣12.12億元的鉅款。銀行只好請劉先生再到銀行更正，並給了他200元及1包煙作獎勵。
綜合大陸媒體報導，15日下午3時多，劉先生前往位在長沙望城區行人徒步區的湖南農商銀行（湖南省農村信用社）開戶，隨即返家，沒有注意帳戶有何異狀。但他到家後就接到銀行行員來電，說他的帳戶「搞錯了，有一筆巨大的金額」，要他趕緊回銀行更正。
傍晚6時左右，劉先生回到銀行，行員馬上先遞上1包煙給他。隨後，他就按照行員的指示，將錯打的鉅款匯還給銀行，這時才發現，銀行錯送給他的「開戶大禮」，金額高達12億1240萬5360元（新台幣約56億元）。
在更正完成後，行員在劉先生離開前給了他一個紅包，裡面裝著200元的人民幣現鈔。
「這一輩子，估計也就這一次能做個億萬富翁了」。劉先生說，銀行會打12億給他，是因為行員誤把存摺帳號輸成了轉帳金額，「1212405360」其實是他新開的銀行帳號。
劉先生表示，他沒有想到將這件事在網路公布後，會引起這麼大的關注，也對銀行行員很愧疚，在「不想讓他承受太大的委屈」下，決定照實把款項還給銀行。
報導說，農商銀行坦承此事是行員工作疏失，而這名行員是新進不久的員工。但不少中國大陸網民則為這位劉先生抱不平，直指他「太便宜銀行了」；而銀行只用200元和1包煙就打發錯誤，「也太沒誠意了」。1060118
(中央社)
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