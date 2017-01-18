僑委會：政院同意挹注海外信保基金12億

我要評比

僑務委員會今天表示，行政院已同意逐年撥款，挹注「海外信用保證基金」新台幣12億元，經行政院主計總處評估後即可啟動。

僑委會說明，海外信用保證基金提供僑台商融資所需的信用保證，協助其順利取得金融機構融資，並提供來台就讀高職建教僑生專班學生就學貸款等服務。

僑委會說，行政院已原則同意逐年撥款12億元，大幅挹注海外信用保證基金，此外，公、民營銀行也將配合捐助8億元，全部增資後基金淨值將由11億餘元大幅成長至31億元。這是海外信保基金自民國77年創立後，首度再次投入資金。

僑務委員會委員長吳新興表示，這代表政府對於海外台商的支持，未來將可推動更多服務措施，包括研議增加融資金額暨保證成數，以及開辦僑生專案貸款等，嘉惠更多台商，尤其是新南向政策的地區。

僑委會指出，海外信保基金成立迄今，已成功協助數千名台商在全球各地發展事業，隨著東南亞國協經濟版圖興起，在新南向國家承作業務量，已占目前基金全體業務量6成，累計承作1677件，融資金額總計6億6225萬美元。1060118

(中央社)