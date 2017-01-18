年節將屆 桃警推治安平穩3主軸
春節腳步接近，桃園市議會議長邱奕勝等慰勞桃園市警方，而桃園市政府警察局長黎文明表示，今年加強重要節日安全維護工作以治安平穩、交通順暢與服務熱心為工作主軸。
為讓民眾能安心過好年，106年加強重要節日安全維護工作從19日晚上10時展開，到2月2日晚上12時止為期15天。邱奕勝及桃園市議會副議長李曉鐘等議員，今天前往桃園市警局鼓舞警察同仁士氣，並致贈慰勞金新台幣115萬元。
邱奕勝希望警察同仁能在農曆春節期間犧牲假期，不畏風寒，堅守崗位強化勤務作為，在春節期間成為民眾最信賴的人民保母。
黎文明表示，今年加強維護工作以治安平穩、交通順暢、服務熱心為工作主軸，也將加強犯罪預防宣導、維護交通順暢及積極為民服務，相信在全體桃警團隊努力下，能讓全體市民平安歡度春節。1060118
(中央社)
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