藝人變傷兵 林志玲馮紹峰都曾墜馬
香港藝人劉德華在泰國拍攝廣告從馬背摔下盤骨撕裂傷，藝人林志玲也曾墜馬導致6根肋骨骨折，中國大陸演員馮紹峰拍電影墜馬造成腿骨斷裂。
劉德華在泰國拍攝廣告時發生意外，從馬背上摔下來，造成盤骨撕裂傷，廣告拍攝工作暫停，劉德華搭乘醫療專機返回香港治療，經紀公司發聲明報平安。
回顧藝人工作時受傷意外，同是拍攝廣告墜馬受傷的林志玲，2005年7月在中國大陸大連拍廣告，意外墜馬導致6根肋骨骨折、1根肋骨裂傷，搭乘醫療專機返台治療，休養近4個月才復出。
馮紹峰2015年拍攝電影「西遊記之孫悟空三打白骨精」時，騎乘的白馬受到驚嚇失控，馮紹峰墜馬後被白馬和道具行李壓住，當場痛暈，診斷後發現腿骨斷裂。為不拖延劇組拍攝進度，休養15天就重新開工。
藝人Selina（任家萱）是女子團體「S.H.E」成員，2010年10月22日在中國大陸拍攝電視劇意外遭火吻，全身燒傷面積達54％，休養1年多後才復出演藝圈。
動作影星拍戲受傷更是家常便飯，香港藝人成龍1985年拍攝電影「警察故事」，意外導致脊椎骨第6至8節移位，也曾被打裂胸骨、撞裂鼻骨等。香港藝人甄子丹拍攝電影「葉問3」時被擊中鼻子流血，坦言幾乎每拍一部片都會受傷。1060118
(中央社)
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