田弘茂邀陳德銘金門見 陸委會正面看待

我要評比

海基會董事長田弘茂今天表示，若時機合適，期待和大陸海協會長陳德銘在金門見面。陸委會副主委邱垂正指出，田弘茂這項提議合理可行，陸委會樂觀其成。

海峽交流基金會董事長田弘茂今天和媒體餐敘。田弘茂在公開致詞時表示，如果時機合適，很期待和大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘見面，會面的地點可以考慮從金門開始，希望大陸方面慎重考慮這項提議。

行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正對此表示，這項提議合理可行，陸委會樂觀其成。

邱垂正表示，金門在兩岸之間扮演一定的功能和角色。兩岸1990年簽署「金門協議」，也是兩岸第1個協議，就此開啟兩岸協商新時代。

邱垂正指出，金門也成功扮演縮短兩岸心理距離的角色，例如2001年兩岸開放小三通，是兩岸直航的過渡；此外，金門也常成為兩岸各項政策的試點，例如人民幣兌換也是從金門開始試辦。

他說，金門過去也舉行過夏張會（時任陸委會主委夏立言與大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍會面），一些大型會議如兩岸企業家峰會去年也在金門舉行。

面對詢問田弘茂邀請陳德銘這件事是否是善意？邱垂正回答「當然是」，且政府將持續向大陸釋出善意，這樣的承諾不變，也希望兩岸和平。1060118

(中央社)