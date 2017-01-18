中美冠科成立發炎疾病治療部門
全球最大藥效評估模型設計公司中美冠科-KY今天宣布成立發炎疾病治療部門，並延攬全球發炎疾病及自體免疫疾病專家塔克(Joel Tocker)博士出任部門主管。
根據世界各大藥廠2016上半年財務報表顯示，全球前五大暢銷藥物中就有三個與自體免疫系統相關，用於治療類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎等自體免疫疾病，這類疾病患者大多需要長期使用藥物來控制疾病，因此全球各大藥廠也積極投入相關新藥研發。
中美冠科-KY全球執行長魏京平(Jean-Pierre Wery)表示，發炎反應是造成腫瘤生成和代謝症候群的核心問題，所以許多新藥研發客戶對於持續研究該疾病的需求也逐漸增加，高度看好未來各大藥廠的測試需求將持續成長，因此特別邀請塔克博士出任部門主管，相信可為中美冠科目前的腫瘤研究、腫瘤免疫、心血管代謝疾病的業務範圍，擴展至新的事業版圖。
魏京平表示，塔克博士在發炎疾病及自體免疫疾病方面擁有豐富的經驗，且身為美國發炎疾病研究協會的成員，過去曾在強森藥業(Janssen Pharmaceutical)指導臨床前分子標靶治療(自體免疫疾病)、發炎疾病及呼吸道疾病的實驗。也曾在國際知名大藥廠安進藥業(AMGen)擔任炎症疾病和肺疾病免疫分子監管的領導。1060118
(中央社)
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