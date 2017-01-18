鼓勵優良產銷農民 板橋農會表揚慶祝
新北市農會為鼓勵辛苦致力於農業耕作之農民，及有具體貢獻的農會推廣班成員，19日將舉辦慶祝農民節大會，希望提升產業競爭力，協助農村發展，加速農業創新改革與行銷。
每年立春是傳統農民節，新北市板橋區適逢板農百年慶，將由理事長郭進源於農會第二大樓表揚產銷優良農民，以及推廣班、家政班、長青班成員，感謝這些農業工作者的辛勞及貢獻。
板橋農會表示，希望建構創造力的永續農業，加速創新與改革。
新北市農會昨天也舉行農民節慶祝大會，市長朱立倫到場祝賀，並表揚農業產銷優良農民及有功人員，致詞時，朱立倫讚許農民是台灣發展的基礎，及肯定農民辛勤付出。
市府農業局表示，致力於推廣有機農業，為農友開闢8個「小農鮮鋪」據點，及10處「農夫市集」，未來將持續為農友開創穩定且受民眾歡迎的銷售管道，為新北優質農特產品創造更好的收益。1060118
(中央社)
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