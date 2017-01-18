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高榮推救護車建置心電圖 救回百例心肌梗塞

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／高雄報導
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高雄榮總推廣在救護車上安裝心電圖，4年多來成功救回100名急性心肌梗塞患者，亞洲第1例在救護車上給藥的案例 ，患者林先生（右三）向當天救他的高榮重症醫學中心主任黃偉春（右一）、台南醫院心臟內科醫師陳怡芝、茄定分隊高級救護員郭俊佑、張順銘（左三、二、一）致謝。（呂素麗攝）
高雄榮總推廣在救護車上安裝心電圖，4年多來成功救回100名急性心肌梗塞患者，亞洲第1例在救護車上給藥的案例 ，患者林先生（右三）向當天救他的高榮重症醫學中心主任黃偉春（右一）、台南醫院心臟內科醫師陳怡芝、茄定分隊高級救護員郭俊佑、張順銘（左三、二、一）致謝。（呂素麗攝）
高雄榮總推廣在救護車上安裝心電圖，4年多來成功救回100名急性心肌梗塞患者，院長劉俊鵬（中）與衛生局、消防局官員18日一起慶祝。（呂素麗攝）
高雄榮總推廣在救護車上安裝心電圖，4年多來成功救回100名急性心肌梗塞患者，院長劉俊鵬（中）與衛生局、消防局官員18日一起慶祝。（呂素麗攝）
高雄榮總重症醫學中心主任黃偉春（左）發明「定心布」，可以很快在胸部定位做心電圖檢查，獲台灣專利。（呂素麗攝）
高雄榮總重症醫學中心主任黃偉春（左）發明「定心布」，可以很快在胸部定位做心電圖檢查，獲台灣專利。（呂素麗攝）
高雄榮總院長劉俊鵬（左起）與茄萣分隊高級救護員郭俊佑、高榮重症醫學中心主任黃偉春，展示高榮送給各消防分隊救護車的「守心藥包」。（呂素麗攝）
高雄榮總院長劉俊鵬（左起）與茄萣分隊高級救護員郭俊佑、高榮重症醫學中心主任黃偉春，展示高榮送給各消防分隊救護車的「守心藥包」。（呂素麗攝）
高雄榮總推廣在救護車上安裝心電圖，4年多來成功救回100名急性心肌梗塞患者，院長劉俊鵬（中）與病友、消防隊員、醫護人員18日切蛋糕慶生。（呂素麗攝）
高雄榮總推廣在救護車上安裝心電圖，4年多來成功救回100名急性心肌梗塞患者，院長劉俊鵬（中）與病友、消防隊員、醫護人員18日切蛋糕慶生。（呂素麗攝）

高雄榮總推廣在救護車上建置心電圖，讓患者在救護車上先做心電圖檢查，到院前先傳輸給醫師判讀，爭取搶救時間，4年多來成功救回100名急性心肌梗塞患者；去年底並首度在醫師線上指導下給患者服用抗凝血藥物，創下亞洲第1個在救護車線上給藥搶救心肌梗塞的病例。

高榮於2012年11月開始推動在救護車上安裝「12導程心電圖」，重症醫學中心主任黃偉春並發明輔助的「定心布」，可以很快在患者胸部定位，作心電圖檢查，定心布並獲台灣專利。

黃偉春說，高市救護車上心電圖從最初的6部，增加到現在的35部，提供高市50個分隊使用，至今年1月初已有2016人次在救護車上做心電圖，其中有百例診斷是急性心肌梗塞，全部救回；黃偉春說，目前心電圖還缺約100台，每台25萬元，希望能有更多人捐心電圖。

高榮18日為百例慶生，亞洲首例在救護車線上給藥搶救回來的林姓男子特地現身說法，並向當天救他的黃偉春、台南醫院心臟內科醫師陳怡芝、茄定分隊高級救護員郭俊佑、張順銘等人致謝。

從事打造金飾的林男說，他沒有心臟病，抽菸20多年，去年12月22日突然胸痛、胸悶、冒冷汗、呼吸困難，送上救護車，救護員要他做什麼就照做，包括吃藥，現在他已經戒菸。

台南醫院心臟內科醫師陳怡芝說，林先生的右冠狀動脈前端全部阻塞，放1支支架，左邊也有嚴重病兆，也放1支支架。

高榮院長劉俊鵬說，在救護車上安裝心電圖，患者可以在救護車上就先做心電圖檢查，傳輸到醫院由醫師判讀，如果急性心肌梗塞，到院時可以立即送導管室做心導管手術，爭取黃金搶救時間。

高榮另贈送「守心藥包」給各消防分隊，內有經藥師認證的阿斯匹靈、百無凝等抗凝血藥物，患者服用可抑制血栓不要太惡化。

目前這套救護車上安裝心電圖除高市外，另台中市、屏東縣、雲林縣、彰化縣、宜蘭縣、新竹縣、及新北市，也都已建置完成，一起搶救急性心肌梗塞患者的性命；黃偉春說，日前他到韓國參加會議，韓國也想建置。

(中時)

關鍵字：救護車心電圖心肌梗塞
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