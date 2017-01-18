風災不再怕缺電 台電首座「防災型微電網」烏來啟動

前年88風災時，人口不到800人的烏來福山部落受困成為無水無電孤島。(台電提供)

台電在烏來福山架設「防災型微電網」，利用福山國小與活動中心屋頂的太陽能光電，與儲能系統、備用發電機結合，讓福山即使再遇天災也可以自主供電。(台電提供)

福山國小的微電網中樞，裡面有儲能電池與緊急柴油發電機。(台電提供)

台電董事長朱文成(左三)今赴烏來福山啟動「防災型微電網」 ，右一起為福山國小校長翁俊生、烏來區長高富貫、新北市議員王建章，朱文成左邊為台電主管。(台電提供)

風災孤島救星。台電今天於烏來福山部落啟動其首座「防災型微電網」，該網結合太陽能發電、儲能電池與控電設備，可讓福山即使再遭遇八八風災，也可以自主供電14天，不會成為烏黑孤島。台電未來將全力發展「離島型」及「偏鄉防災型」兩類微電網，補足大電力網的不足。

前年88風災(蘇迪勒颱風)，重創烏來，對外電力與通訊都告中斷，當時福山部落更與世隔絕17天。台電董事長朱文成今日在「烏來福山防災型微電網示範計畫」啟動儀式中說，當年行政院院長毛治國打電話給他，要他全力搶救，後來區處以架高壓電纜方式，隔日中午讓烏來老街復電，但是福山要到17天才復電，「主要是道路問題(無法搶修)，但讓居民無法過正常生活。」

之後台電研議在烏來試行首座防災型微電網，該網以當地避難中心的福山國小與福山活動中心為基地，在屋頂設置裝置容量29瓩的太陽光電發電系統(平均1天日照約可發電75度)、可遙控啟動的60瓩柴油發電機，及儲存50度電的鋰電池儲能系統，能透過能源管理系統(Energy Management System，EMS)自動調配切換。

一旦當福山遇風災停電，居民轉往福山國小與活動中心避難，此防災型微電網可以靠自身太陽光電結合儲能設備，維持穩定電力。當日照不佳時，柴油發電機立即啟動當備援，以此模式可供應民生、消防用電長達14天。而平日沒有風災時，其所發電力也可先供國小使用。

台電表示，下一步將與內政部合作，盤點全台緊急避難中心，挑選合適地點佈設微電網，例如高雄那瑪夏就很適合，未來偏遠地區可望在天災時不再成為供電孤島。

(中時)