FTC控告高通涉嫌市場壟斷

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美國聯邦貿易委員會（FTC）周二控告高通（Qualcomm）仗勢在手機基頻晶片市場的領導地位，以不公平手段強迫手機製造商支付不必要的專利授權金，涉嫌壟斷市場。假設這項罪名確立，高通可能面臨罰款。

聯邦貿易委員會於控告書中特別舉出蘋果與高通的合作案例，指控高通自2011至2016年以降低部分授權金為條件，要求蘋果將高通列為獨家基頻晶片供應商。

此外，聯邦貿易委員會也指控高通拒絕將標準必要專利（standard essential patents）授權給同業，而此舉也違反市場競爭法。

(工商)