拚上職棒的體悟 林益全勉小球員兼顧學業
富邦悍將隊球星林益全雖然新球季合約還沒搞定，今天(18日)仍與領隊蔡承儒及隊友林威廷一同出席少棒賽開幕典禮，看著包括母校崇學國小在內的20支參賽球隊，林益全除了勉勵小球員「開心享受棒球」，並以過來人身分提醒他們「書也要念好」。
林益全是目前中職頂級左打，去年月薪65萬元的他，今年能拿到怎麼樣的新約？外界十分關注，球隊已在16日開訓，但至今林益全「薪」情未定，他將談約一事都交給老婆和經紀人處理，而對此，同場出席的領隊蔡承儒表示：「目前都有持續在談約，有機會在過年前全部談完(全隊薪水)。」
從少棒打到職棒，林益全如今是小球員心中的偶像，他也以自己過去的經驗期勉他們，「打球時要儘量開心、每天充滿活力地享受棒球，書也要先念好，打球和學業都能兼顧是最好。」
林益全提到，小時候打棒球都被定義成不愛唸書，之後一路辛苦打上來，也利用空檔完成了大學學業，深知讀書、增加知識的重要性，而站上職棒舞台，時常需要面對媒體，多念點書才知道如何應對，林益全也說：「徐總(已故教頭徐生明)之前都有跟我們說，在這個地方(職棒)，必須球打得好、sense也要好。」
(中時電子報)
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