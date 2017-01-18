老婦推輪椅外出 卡路上警救援

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桃園市平鎮區90歲老婦趁著看護不注意推輪椅外出，但卡在路中間動彈不得，所幸遭警方救援。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區1名90歲陳姓老婦，18日凌晨趁看護不注意，竟推著輪椅外出，最後體力不支卡在路中間，所幸北勢派出所巡佐蘇士豪、警員黃郁仁及義警邱益爐行經該地，立即停車救援，將老婦送回家。

平鎮警方發現90歲陳姓老婦後，推著輪椅挨家挨戶詢問，所幸路旁安養院志工人員認出老婦，表示老婦曾經住過安養中心，經調閱相關資料，通知到老婦家人，並將老婦送回家。

(中時)