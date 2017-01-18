田弘茂邀陳德銘訪金門 陸重彈九二舊調

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針對海基會董事長田弘茂今天邀中國大陸海協會長陳德銘訪問金門，大陸海協會回應說，不解決是否承認『九二共識』這個基礎問題，「講再多的話，對化解僵局都是沒有意義的」。

海峽交流基金會董事長田弘茂中午表示，如果時機合適，很期待和中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘見面，會面的地點可以考慮從金門開始，希望大陸方面慎重考慮這項提議。

大陸海協會傍晚以「負責人士」名義表示，「九二共識」是檢驗所謂善意的試金石；開展兩岸協商談判、推動兩岸關係和平發展，是陸方的一貫主張。

大陸海協會說：「我們已經多次表明，只有海基會得到授權，向海協會確認堅持體現『一個中國』原則的『九二共識』，兩會授權協商和聯繫機制才能得以重啟」。

大陸海協會並表示：「台灣方面和海基會應當十分清楚造成當前兩岸關係陷入僵局和兩會協商機制停擺的癥結是什麼。不解決是否承認『九二共識』這個雙方互動的基礎問題，講再多的話，對化解僵局都是沒有意義的。」1060118

(中央社)