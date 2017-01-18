阿聯酋航空版圖 再擴至克羅埃西亞

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B777-300客機。(阿聯酋航空提供)

阿聯酋航空正式宣布，自今年6月1日起，克羅埃西亞首都札格瑞布(Zagreb)，將成為阿聯酋遍布全球6大洲的綿密航網，以三艙等波音777-300班機營運，每日1班次，往返杜拜及札格瑞布的。

阿聯酋航空執行副總裁兼首席商務長提理•安蒂諾理(Thierry Antinori)表示，阿聯酋航空自2003年起，一直在克羅埃西亞有商業發展，很高興能在全球航網中，加入札格瑞布這個如詩如畫的目的地。

阿聯酋航空航班EK129表定飛行時間，08:15自杜拜當地起飛，並於札格瑞布當地時間中午12:20抵達。返程航班EK130，於15:35自札格瑞布起飛，並於杜拜當地時間23:05抵達。

(時報周刊)