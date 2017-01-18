防氣溫驟降 鳥松區公所送獨居老人羽絨被

高雄市鳥松區區長魏瑟瑄（左）18日送羽絨被給弱勢獨居長輩。（呂素麗攝）

高雄市鳥松區區長魏瑟瑄（左）今天送市長陳菊恭賀新禧的春聯，給弱勢獨居長輩。（呂素麗攝）

最近氣溫驟降，高雄市鳥松區公所與高雄圓山大飯店，辦理「寒冬送暖－溫暖加被」活動，18日捐贈60床飯店級羽絨被給弱勢獨居長輩，為長輩們送上溫暖。

鳥松區長魏瑟瑄今天親自到宅贈送獨居老人羽絨被及市長陳菊恭賀新禧的春聯，還當場為老人家舖被，老人家摸到質地柔細暖和的棉被，開心的一再致謝。

魏瑟瑄說，日前有志工們去送餐時，有獨居老人說，有時寒流來，被子不夠暖，因此與圓山飯店洽詢，獲得圓山飯店支持，捐贈60床羽絨被給轄內獨居老人。

列冊低收入戶的弱勢獨居老翁史明茂，住在偏僻大竹山上搭建的鐵皮屋，妻、女已往生多年，僅存相依為命的中風兒也於去年4月間罹患肺癌去世，孤苦無依，加上自己又中風，行動不便，處境可憐；他昨天接到羽絨被後，感動的哽咽，他說，家裡的棉被9年前買的，目前已老舊不堪使用，區長送來棉被，今年寒流來就不怕冷了。

魏瑟瑄說，陳菊市長非常重視老人的照顧，除了長照機制外，推動老人照顧關懷據點的日托服務、老年長輩關懷訪視、送餐服務、健康諮詢講座及樂齡交流學習等課程，也非常希望結合社會資源為獨居老人服務，讓長輩們不再感到孤獨，近日並指示各局處及區公所在農曆春節前夕，能發揮協調整合功能給予弱勢者關懷與協助。

鳥松區公所對弱勢獨居長輩十分照顧，去年中秋節，特別為長輩們手工製作適合老人的月餅；耶誕期間，又結合維也納幼兒園發送福米，為長輩們祈福；今天又再贈送暖和的羽絨被，長輩們感覺很窩心。

(中時)