方便梨山居民返鄉 中橫便道增開2通行時段

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中橫便道除夕至初五期間，增開2個通行時段，但僅限梨山地區列冊居民。（王文吉攝）

為提供梨山居民春節團圓之便，谷關工務段宣布，中橫便道自1月27日（除夕）至2月1日（年初五）期間，除原3個時段外，另增加上午10時及下午2時開放通行。

段長吳銚堂表示，中橫便道地質仍不穩定，常有落石坍方，未設籍造冊之民眾禁止通行，已造冊之居民請依管制規定行駛，以確保行車安全。

(中時)