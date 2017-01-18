把握假期 502童六福村1日遊

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桃園市平鎮區家長會長協會，桃園市家長關懷教育協會及桃園市兒童課後照顧服務協會等3個單位共同舉辦「幸福轉動，愛在六福村」活動。(賴佑維翻攝)

寒假來臨，桃園市平鎮區家長會長協會，桃園市家長關懷教育協會及桃園市兒童課後照顧服務協會等3個單位共同舉辦「幸福轉動，愛在六福村」活動，免費招待桃園市22所學校502名弱勢及偏鄉學童到六福村主題樂園1日遊，提醒學子重視假期規劃，往戶外走走，把握童年的歡樂時光。

平鎮區家長會長協會總會長劉宜俤表示，希望透過活動鼓勵家長投入社會公益，也鼓勵在校表現優秀學童，激發學童勇於築夢、追夢。此外也在園區金鳳樓餐廳幫小朋友們提前圍爐，桃園市家長關懷教育協會理事長陳萬得也感謝會員們慷慨解囊贊助此次活動，也感謝救國團中壢區團委會支援50名義工協辦，讓活動充滿歡樂與溫馨。

此外楊梅區瑞原國小楊宇峰校長代表各校致詞時，也感謝協會經常性辦理關懷弱勢活動，將大愛延伸到平鎮區以外學校，令人敬佩。活動結束時桃園市兒童課後照顧服務協會理事長王錦慧代表致贈每位小朋友1份背包裝妥禮物，讓他們開開心心，滿載而歸。

(中時)