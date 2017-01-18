國發會通過桃鐵地下化 建議增加經費由地方負擔

交通部日前核可桃園市府對桃鐵地下化所提可行性評估報告後，交行政院國發會審查，今國發會正式核定通過，接著將由交通部主導綜合規劃，桃園、新北市府也會參與。

不過，國發會核定桃鐵地下化會議上，財務、主計單位皆指出，地下化後增加工程經費，要由桃市府負擔，避免排擠其他中央工程預算；另市府對台鐵虧損補助應更有誠意；市府宜對新增拆遷戶逐戶拜訪。最後會議主席裁示，原則上支持桃鐵地下化一案，經費分攤由院來決策，請市府依各單位意見調整納入報告。

國發會通過桃鐵地下化方案後，桃園市長鄭文燦、立委鄭寶清、鄭運鵬，隨後召開記者會。

鄭文燦說明，據桃園市「地下化方案可行性研究」，計畫總經費964.09億元，自償率20.21％，工程自償率22.42％，扣除用地費、自償性經費後，中央補助78％。

鄭文燦說明，桃園段總經費901.73億元，包括建造成本為810.43億元、用地費80.20億元、機捷降挖費用11.1億元。

他指出，其中用地費80.20億元、非自償性經費138.33億元及機捷降挖費用11.1億元，由市府分年編列預算支應，桃園市府負擔率低於25％。至於中央分攤490.42億元，占54.39％。另外181.68億元，要由軌道基金以貸款方式自償，待土地開發之後再還。

至於新北鳳鳴段總經費62.36億元，鄭文燦說明，桃園段、新北鳳鳴段經費採個別分擔，會與新北市合作把鳳鳴段做好。但總數字仍需由行政院核定，未來在綜合規劃再協商。

鄭文燦強調，原桃鐵高架化經費358億元，地下化多增加600億元預算，但還是要看整體開發效益大於成本，對桃園、台鐵都非常好，雙北也花了1500億元才地下化，台南及高雄地下化也合計超過1000億元。桃鐵地下化財務面也達標，自償率20.21％也超過法定標準14％。

鄭寶清也說，雖增加600億預算，但沿線土地開發將帶來3000億元效益；鄭運鵬則說，桃鐵地下化將為桃園帶來可觀效益，可行性評估報告其實是在專業、財務及工程上評估，其實未必能呈現對整體城市帶來的具體效益。

鄭文燦指出，行政院長林全曾說，只要是對整體國家建設是正面效益就支持，林全不只從支出面，也從效益面分析桃鐵地下化方案，包括林全、交通部長賀陳旦及國發會主委陳添枝，都曾親口跟他說：請桃園市府放心，鐵路地下化就如同機捷一樣，是必要建設，行政院會全力支持。這是中央跟地方一致的主張。

鄭文燦解釋，桃園人口214萬人，大概有150萬人聚集在鐵路沿線都會區，地下化後，不只打通前後站，縫合桃園南北兩大都會區，並消除生態、噪音問題。

鄭文燦指出，桃鐵地下化是桃園都市發展百年建設，將來桃園站會跟捷運綠線、棕線接軌，桃園站將成為新站，就像新板特區，將採都市更新、場站聯合開發，跟台鐵局創造全新風貌桃園站。中壢站會跟機場捷運中壢延伸線（藍線）接軌，並成為交通樞紐，有台鐵、捷運。未來會在鐵路地下化沿線設置社會住宅，嘉惠年輕人，實現社會正義。

鄭文燦表示，桃鐵地下化後對桃園交通也有顯著影響，從桃園到平鎮，全長約16公里，將闢為25公尺寬林蔭大道，成為綠色運輸走廊，成為新台1線，減緩既有台1線、桃園中壢高速公路塞車問題。

鄭文燦說，接下來有關規劃技術細節，及跟台鐵合作場站開發的財務模式，都會在綜合規劃再協商，希望創造市府與台鐵雙贏，讓北北桃首都生活圈，多一條綠色鐵路運輸。

鄭文燦說，機捷做到A21站，未來22站是老街溪站、23站是中壢火車站，也因鐵路地下化定案，中壢新站即將興建，要先開挖做捷運與鐵路共構，希望機捷延伸到中壢能夠加快完成。

桃鐵地下化範圍包括既有桃園、內壢、中壢3站，並增設新北市鳳鳴及桃園中路、永豐、中原、平鎮等5個通勤車站，全長為17.945公里，沿線將消除20處平交道、8座陸橋及地下道。

(中時)