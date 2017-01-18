安心搭小黃 吉安警展開「安程專案」

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▲警方將利用機動攔檢和路檢的方式，針對「白牌車違規營業」、「偽造或冒用執業登」。（吉安分局提供）

▲吉安警分局自即日起到農曆春節前，將不定時展開「安程專案」，利用巡邏、擴大臨檢等勤務強化計程車稽查。（吉安分局提供）

有鑑於國內發生計程車司機藉機性侵外國女遊客案件，了有效維護花蓮縣觀光品質，保障合法計程車業者權益，吉安警分局自即日起到農曆春節前，將不定時展開「安程專案」，利用巡邏、擴大臨檢等勤務強化計程車稽查，讓民眾可以安心搭小黃。

警方表示，為建構花蓮縣境內安全優質的乘坐計程車環境，達到「保護合法、預防不法」工作目標，吉安警方將利用機動攔檢和路檢的方式，盤檢轄區營業小客車，針對「白牌車違規營業」、「偽造或冒用執業登記證」、「無執業登記證」等項目為，加強勸導和取締。

警方還也提醒民眾，搭乘計程車時，務必察看車內儀表板右側及右前座椅背後方，有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，並對照相片與駕駛人是否符合，如果發現計程車無執業登記證或逾期、不易辨識等情形，應該放棄搭乘，並記下車號向當地警察機關報案。

(中時)